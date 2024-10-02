Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию "Достоевская" создают на Кольцевой линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Здания еще 14 поликлиник отремонтируют на западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве начался новый сезон бизнес-игры "Школа юного инвестора", проинформировала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и развития города Мария Багреева.