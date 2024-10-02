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Новости

02 октября, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию "Достоевская" создают на Кольцевой линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Здания еще 14 поликлиник отремонтируют на западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве начался новый сезон бизнес-игры "Школа юного инвестора", проинформировала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и развития города Мария Багреева.

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