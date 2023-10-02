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Новости

02 октября, 23:30

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: территории возле 11 станций МЦД благоустроят к концу года

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: учебный корпус с дошкольным отделением строят в Раменках

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: более десяти новых социальных объектов создадут на западе столицы

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин сообщил, как меняются территории у станций МЦД после благоустройста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Раменках построят учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Часть межквартирной перегородки отслоилась из-за падения шкафа в доме на Открытом шоссе, сообщили в префектуре ВАО.

Автобусный маршрут запустили от ЖК "Новая Рига" до станции Пенягино, сообщил подмосковный Минтранс.

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