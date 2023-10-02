Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Раменках построят учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Часть межквартирной перегородки отслоилась из-за падения шкафа в доме на Открытом шоссе, сообщили в префектуре ВАО.

Автобусный маршрут запустили от ЖК "Новая Рига" до станции Пенягино, сообщил подмосковный Минтранс.