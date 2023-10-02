Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" выступят 850 москвичей. О количестве участников рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Об этом сообщил Дептранс.

Город заключил более 6,5 тысячи электронных договоров купли-продажи земли и недвижимости за 3 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.