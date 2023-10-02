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Новости

02 октября, 15:30

Экономика

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин сообщил, как меняются территории у станций МЦД после благоустройста

Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Собянин: к концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" выступят 850 москвичей. О количестве участников рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Об этом сообщил Дептранс.

Город заключил более 6,5 тысячи электронных договоров купли-продажи земли и недвижимости за 3 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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