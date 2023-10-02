Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стартовал финальный этап Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Как рассказал Сергей Собянин, всего выступят 850 участников трех возрастных категорий.

Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в столичном регионе до 4 октября.