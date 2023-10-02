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Новости

02 октября, 15:00

Общество

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин сообщил, как меняются территории у станций МЦД после благоустройста

Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Собянин: к концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стартовал финальный этап Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Как рассказал Сергей Собянин, всего выступят 850 участников трех возрастных категорий.

Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в столичном регионе до 4 октября.

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