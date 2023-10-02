Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата "Абилимпикс"

Финальный этап Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023" начался в столице. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья продлится до 6 октября на 22 площадках города. Всего выступят 850 участников в трех возрастных категориях: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты.

Финал Национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 23 октября по 49 основным компетенциям. На итоговом конкурсе встретятся мастера своего дела из всех регионов страны. Участники продемонстрируют свой профессионализм работодателям, а самых талантливых пригласят на стажировки на лучшие предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.