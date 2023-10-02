Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 11:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному периоду

Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Москва подготовилась к отопительному сезону – Собянин

Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

С 2011 года в Москве открыли 112 станций метро и МЦК — Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 гектаров земли для строительство промкомплексов и технопарка предоставили инвесторам с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 365 тысяч упаковок лекарств получил город в этом году по первому офсетному контракту. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Несколько входов на станции метро "Калужская" и "Воронцовская" закрыты по будням с 18:00 до 19:00. Это данные столичного метрополитена.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинатранспортметровидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика