Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 гектаров земли для строительство промкомплексов и технопарка предоставили инвесторам с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 365 тысяч упаковок лекарств получил город в этом году по первому офсетному контракту. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Несколько входов на станции метро "Калужская" и "Воронцовская" закрыты по будням с 18:00 до 19:00. Это данные столичного метрополитена.