Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

В этом году в Москве построено и открыто 14 станций метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что это лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди столицу ждет много важных проектов, отметил градоначальник.

Московский метрополитен активно развивается. Так, с 2011 года открыли более сотни станций метро и МЦК. И это, как отметил Собянин, прежде всего заслуга столичных метростроителей, которые 2 октября отмечают свой профессиональный праздник.

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