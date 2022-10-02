Собянин рассказал о применении цифровых медкарт в детских поликлиниках Москвы

Все детские поликлиники Москвы сейчас используют только электронные медкарты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Среди преимуществ новой системы – онлайн-доступ к медкарте ребенка для родителей и врачей любого городского лечебного учреждения. Он оформляется по полису ОМС на портале mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.