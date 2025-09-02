02 сентября, 18:15Мэр Москвы
Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах
В Пресненском и Хорошёвском районах на месте устаревших складов и промышленных объектов построят современный квартал. Постановление о комплексном развитии территории подписал Сергей Собянин.
Работы охватят почти 74 гектара вдоль Звенигородского шоссе, между Третьей Магистральной улицей и Третьим транспортным кольцом. Здесь появятся жилые комплексы, школы и детские сады.
