02 сентября, 18:15

Мэр Москвы

Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах

В Пресненском и Хорошёвском районах на месте устаревших складов и промышленных объектов построят современный квартал. Постановление о комплексном развитии территории подписал Сергей Собянин.

Работы охватят почти 74 гектара вдоль Звенигородского шоссе, между Третьей Магистральной улицей и Третьим транспортным кольцом. Здесь появятся жилые комплексы, школы и детские сады.

