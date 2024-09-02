Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний. Мэр столицы пожелал, чтобы наступающий учебный год был для каждого успешным.

График поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится с 2 сентября, соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте РЖД.

Фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города. Об этом сообщил департамент спорта.