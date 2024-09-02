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Новости

02 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Новости часа: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Собянин: более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА под Москвой

Собянин: средства ПВО сбили несколько украинских БПЛА ночью

Собянин: путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний. Мэр столицы пожелал, чтобы наступающий учебный год был для каждого успешным.

График поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится с 2 сентября, соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте РЖД.

Фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города. Об этом сообщил департамент спорта.

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