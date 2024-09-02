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Новости

Новости

02 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Собянин: более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА под Москвой

Собянин: средства ПВО сбили несколько украинских БПЛА ночью

Собянин: путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию

Сергей Собянин осмотрел модель нового поезда "Белый кречет"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре школьных здания реконструировали по новому московскому стандарту к началу 2024/25 учебного года. О программе модернизации "Моя школа" рассказал Сергей Собянин.

В столице завершили испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождей в Москве до середины сентября не ожидается. Такой прогноз дали столичные синоптики.

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