Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре школьных здания реконструировали по новому московскому стандарту к началу 2024/25 учебного года. О программе модернизации "Моя школа" рассказал Сергей Собянин.

В столице завершили испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождей в Москве до середины сентября не ожидается. Такой прогноз дали столичные синоптики.