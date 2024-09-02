Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва получила более двух миллионов упаковок лекарств по офсетным контрактам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 50 тысяч новых рабочих мест создадут на севере Москвы по городской программе, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новый учебный год в Москве начался более чем для миллиона школьников и студентов колледжей, пишет портал mos.ru.