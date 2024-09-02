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Новости

Новости

02 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Собянин: более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА под Москвой

Собянин: средства ПВО сбили несколько украинских БПЛА ночью

Собянин: путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию

Сергей Собянин осмотрел модель нового поезда "Белый кречет"

Новости часа: основные решения для разработки высокоскоростного поезда приняли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва получила более двух миллионов упаковок лекарств по офсетным контрактам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 50 тысяч новых рабочих мест создадут на севере Москвы по городской программе, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новый учебный год в Москве начался более чем для миллиона школьников и студентов колледжей, пишет портал mos.ru.

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