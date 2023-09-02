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Новости

02 сентября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: Кольцевая линия стала на 23% свободнее после открытия БКЛ

Собянин: за полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок   

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

Собянин рассказал об экскурсиях во флагманском центре Филатовской больницы

Новости часа: свыше 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3

Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о процессе благоустройства трех столичных районов, а именно Бегового, Савеловского и Хорошевского. По его словам, там проживают почти 180 тысяч человек. За последнее десятилетие на этих территориях реализовали множество проектов.

Так, например, удалось укрепить транспортный каркас. К серой, зеленой и фиолетовой линиям метро добавились Большая кольцевая линия (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК). Также в Боткинской больнице провели масштабную модернизацию корпусов, а в филиале 62-ой поликлиники в скором времени закончится капремонт.

Водителям запретили ездить на летних шинах зимой, и наоборот. Также автомобилистам запретили вешать навигаторы на лобовое стекло, так как они ограничивают обзор. Поправки начали действовать с сентября.

На смену аномальной жаре, как и обещали синоптики, в Москву пришли дожди. В утренние часы жители города могли наблюдать солнечную погоду, однако в скором времени на небе появились тучи, не исключено, что в городе могут выпасть осадки. Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности.

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