Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о процессе благоустройства трех столичных районов, а именно Бегового, Савеловского и Хорошевского. По его словам, там проживают почти 180 тысяч человек. За последнее десятилетие на этих территориях реализовали множество проектов.

Так, например, удалось укрепить транспортный каркас. К серой, зеленой и фиолетовой линиям метро добавились Большая кольцевая линия (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК). Также в Боткинской больнице провели масштабную модернизацию корпусов, а в филиале 62-ой поликлиники в скором времени закончится капремонт.

Водителям запретили ездить на летних шинах зимой, и наоборот. Также автомобилистам запретили вешать навигаторы на лобовое стекло, так как они ограничивают обзор. Поправки начали действовать с сентября.



На смену аномальной жаре, как и обещали синоптики, в Москву пришли дожди. В утренние часы жители города могли наблюдать солнечную погоду, однако в скором времени на небе появились тучи, не исключено, что в городе могут выпасть осадки. Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности.

