02 сентября, 15:35Общество
Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытые экскурсии проводят во флагманском центре Филатовской больницы 2 и 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве. Об этом заявил Гидрометцентр.
Транспортно-логистический центр построят на месте бывшей промзоны "Южный порт". Об этом говорится на портале мэра столицы.