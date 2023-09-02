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02 сентября, 15:35

Общество

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

Собянин рассказал об экскурсиях во флагманском центре Филатовской больницы

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Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин рассказал о ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана

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Собянин: до конца 2024 года Москва получит 1 200 новых электробусов

Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открытые экскурсии проводят во флагманском центре Филатовской больницы 2 и 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве. Об этом заявил Гидрометцентр.

Транспортно-логистический центр построят на месте бывшей промзоны "Южный порт". Об этом говорится на портале мэра столицы.

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