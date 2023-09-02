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02 сентября, 10:15

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Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский

Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский

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Сергей Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский. По словам мэра столицы, на этих территориях реализовали множество проектов с 2013 года.

Также градоначальник отметил, что вскоре через Савеловский и Белорусский вокзалы протянется МЦД-4. Благодаря запуску МЦД новыми маршрутами смогут пользоваться тысячи пассажиров северного округа столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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