Собянин утвердил проект пешеходного моста через Яузу

Через Яузу возведут пешеходный мост. Его проект утвердил Сергей Собянин 2 сентября.

Новая переправа длиной 340 метров и шириной 6,5 метра соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные в Басманном районе. На этих набережных – учебные корпуса Бауманского университета и Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Зайти на мост можно будет с внешней стороны набережных, пересекать для этого проезжую часть не потребуется. Еще обустроят небольшую площадь на Госпитальной набережной, приведут в порядок проезд возле университета и прилегающую к мосту территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.