Собянин анонсировал скорое открытие киноконцертного комплекса "Мосфильма"

Столица поможет "Мосфильму" развиваться, сообщил Сергей Собянин. Скоро свои двери распахнет киноконцертный комплекс – новая фестивальная и премьерная площадка Москвы.

Это будет серьезным толчком к развитию киноиндустрии не только Москвы, но и России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.