Новости последнего часа: систему МЭШ смогут использовать во всех регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Систему "Московской электронной школы" смогут использовать во всех регионах РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Яблочный экспресс" запустят из Москвы в Коломну в субботу, 3 сентября. Об этом рассказали в ЦППК.

Electrolux уходит с российского рынка, бизнес будет продан местному менеджменту. Об этом заявила компания.