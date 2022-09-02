Собянин рассказал о перспективах использования МЭШ во всех школах России

Систему Московской электронной школы смогут использовать во всех школах страны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Речь идет об электрон­ном дневнике, электронном журнале, портфолио учащихся и других инструментах МЭШ. В регионах система будет доступна с 1 января 2023 года. Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, Минцифры и Минпросвещения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.