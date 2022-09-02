Собянин выступил с лекцией на марафоне общества "Знание"

Сергей Собянин 2 сентября выступил на марафоне общества "Знание". Он провел лекцию в "Зарядье".

Часть выступления мэр посвятил истории города, затем рассказал ребятам, чем сейчас живет столица и какие программы реализуют. Это, в том числе развитие промзон, благоустройство парков, реновация, а также один из самых масштабных проектов – строительство Большой кольцевой линии метро.

По словам Собянина, несмотря на западные санкции, Москва продолжает развиваться и становиться лучше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.