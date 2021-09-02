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23:15

Собянин: модернизация Курьяновских очистных сооружений – важнейший экопроект столицы

мэр Москвы город видео Светлана Доброхотова Екатерина Кузнеченкова

В Москве продолжается модернизация очистных сооружений. Основные работы по реконструкции Курьяновских очистных сооружений (КОС) планируется завершить до конца текущего года, рассказал Сергей Собянин.

"Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских", – сказал мэр.

Он также добавил, что в следующем году на КОС начнется пусконаладка оборудования. Его слова подтвердил гендиректор "Мосводоканала" Александр Пономаренко, который отметил, что сейчас идет монтаж оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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