Собянин пообещал внимательно следить за сохранением трамвайного Сыромятнического тоннеля

Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде. Об этом он написал в своем блоге.

По словам мэра, первоначальный проект, который вызвал общественную критику, был в конечном итоге отвергнут. Проектировщиков попросили учесть как сохранение первозданной красоты объекта, так и возможности для расширения пригородного железнодорожного сообщения. В новой версии тоннель не будет радикально изменен, также сохранится уникальное сплетение трамвайных путей.

Собянин подчеркнул, что власти города будут следить за ходом работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.