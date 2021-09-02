Собянин: в Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

17:45
В Москве продолжается модернизация очистных сооружений. Так, основные работы по реконструкции Курьяновских очистных сооружений (КОС) планируется завершить уже до конца текущего года, рассказал Сергей Собянин.
"Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских", – сказал мэр.
Он также добавил, что в следующем году на КОС начнется пусконаладка оборудования. Его слова подтвердил гендиректор "Мосводоканала" Александр Пономаренко, который отметил, что сейчас идет монтаж оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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