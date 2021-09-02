Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы

Сергей Собянин сообщил, что новые пешеходные маршруты и места для отдыха появятся на западе Москвы. Все это будет в рамках программы "Мой район".

Так, в Можайском районе приведут в порядок парк "Дубки", а во дворах появятся новые детские площадки, тренажеры и столики для игры в шахматы. В Крылатском в сквере у библиотеки Анны Ахматовой уже идет монтаж новой открытой сцены. По праздникам там выступают артисты и проходят развлекательные мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.