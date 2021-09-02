Собянин: в Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

В Москве продолжается модернизация очистных сооружений. Так, основные работы по реконструкции Курьяновских очистных сооружений планируется завершить уже до конца текущего года, рассказал Сергей Собянин.

Работа заняла около 10 лет. Благодаря такому масштабному обновлению сточные воды очищаются лучше, чем раньше. Неприятных запахов в районе значительно меньше, а сама станция стала энергоэффективнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.