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Город

11:15

Собянин пообещал внимательно следить за сохранением трамвайного Сыромятнического тоннеля

мэр Москвы город видео Евгения Мирошкина

Знаменитый трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде реконструируют. При этом специалисты сохранят все особенности этого уникального сооружения, чтобы не испортить общий вид тоннеля. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, тоннель явно нужно привести в порядок: там падает штукатурка, а стены исписаны и разрисованы. Еще одна причина, по которой тоннелю необходим срочный ремонт, – через него будут проходить маршруты МЦД-2 и будущего МЦД-4.

После реконструкции путей станет восемь. При этом мэр особо подчеркнул, что речь именно о реконструкции, а не об уничтожении тоннеля, и люди, запустившие в интернете петицию против проведения работ, по сути борются ни с чем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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