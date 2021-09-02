Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

Поездки в Москве на наземном транспорте становятся еще удобнее. Теперь не придется платить за пересадки с автобуса на трамвай и электробус или ходить пешком, чтобы не переплачивать. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Воспользоваться опцией можно в течение 90 минут с начала поездки.

Подробнее о том, как это работает и сколько можно сэкономить, – в эфире телеканала Москва 24.