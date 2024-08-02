Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 23:55

Новости

Новости часа: новый вокзал Митьково МЦД-3 позволит экономить в пути до 20 минут

Новости часа: новый вокзал Митьково МЦД-3 позволит экономить в пути до 20 минут

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца года

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

В Москве установили минимальную площадь для новых квартир

Новости часа: Собянин рассказал о спасении животных специалистами Московского зоопарка

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый вокзал Митьково на МЦД-3 позволит пассажирам экономить в пути до 20 минут. Об этом заявил Сергей Собянин.

44 жилых комплекса по программе реновации передали под заселение на востоке Москвы, сообщил Владимир Ефимов.

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортреновацияобществопогодавидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика