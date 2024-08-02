Новости часа: новый вокзал Митьково МЦД-3 позволит экономить в пути до 20 минут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый вокзал Митьково на МЦД-3 позволит пассажирам экономить в пути до 20 минут. Об этом заявил Сергей Собянин.

44 жилых комплекса по программе реновации передали под заселение на востоке Москвы, сообщил Владимир Ефимов.

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

