Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных.

Больше 300 тонн урожая ягод уже собрали в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщили власти Московской области.

