Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 20:00

Новости

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

В Москве установили минимальную площадь для новых квартир

Новости часа: Собянин рассказал о спасении животных специалистами Московского зоопарка

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца 2024 года

Собянин рассказал, какую помощь могут получить участники СВО в центре поддержки

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных.

Больше 300 тонн урожая ягод уже собрали в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщили власти Московской области.

Читайте также
мэр МосквыгороднедвижимостьживотныеобществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика