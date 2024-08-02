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02 августа, 23:15

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Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

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Новый городской вокзал Митьково открылся на МЦД-3. Транспортный узел посетили Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Третий диаметр ежедневно перевозит 415 тысяч человек. Открытие вокзала Митьково улучшит транспортную доступность районов Сокольники и Красносельского. У пассажиров появятся новые маршруты, а время в пути сократится до 20 минут в день. Например, доехать от Митькова до Ховрина можно будет за 25 минут, а до Останкина – за 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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