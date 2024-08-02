Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3. Благодаря новой платформе пассажиры сэкономят в пути до 20 минут и смогут сделать бесплатную пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

На ВДНХ до 4 августа отмечают 85-летие выставки. В честь события подготовили спецпрограмму, в которую пошли мюзикл "Обыкновенное чудо" и мультимедийная экспозиция в павильоне "Рабочий и колхозница", а также лаборатория мороженого.

