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Новости

02 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Новости часа: Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца 2024 года

Собянин рассказал, какую помощь могут получить участники СВО в центре поддержки

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: более 35 тыс событий пройдет в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3. Благодаря новой платформе пассажиры сэкономят в пути до 20 минут и смогут сделать бесплатную пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

На ВДНХ до 4 августа отмечают 85-летие выставки. В честь события подготовили спецпрограмму, в которую пошли мюзикл "Обыкновенное чудо" и мультимедийная экспозиция в павильоне "Рабочий и колхозница", а также лаборатория мороженого.

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