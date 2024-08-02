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02 августа, 14:15

Новости

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

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На D3 2 августа открылся новый московский городской вокзал Митьково. Транспортный узел посетили Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Мэр отметил, что железнодорожная система РЖД является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству в последние годы были реализованы такие мегапроекты, как МЦК, четыре МЦД, а также построено множество вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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