Собянин: МЦД-3 стал на одну станцию больше – открыт городской вокзал Митьково

На D3 2 августа открылся новый московский городской вокзал Митьково. Транспортный узел посетили Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Мэр отметил, что железнодорожная система РЖД является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству в последние годы были реализованы такие мегапроекты, как МЦК, четыре МЦД, а также построено множество вокзалов.

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