Новости часа: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 тысяч услуг оказали участникам СВО в московском едином центре поддержки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

44 жилых комплекса по программе реновации передали под заселение на востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики пообещали локальные дожди и до 22 градусов в Москве 2 августа.