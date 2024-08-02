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Новости

02 августа, 11:45

Новости

Новости часа: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Новости часа: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Собянин: более 160 тыс услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 160 тысяч услуг оказали участникам СВО в московском едином центре поддержки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

44 жилых комплекса по программе реновации передали под заселение на востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики пообещали локальные дожди и до 22 градусов в Москве 2 августа.

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