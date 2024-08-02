Собянин: более 35 тыс событий пройдет в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Узнать о достижениях и планах развития столицы жители города смогут на площадках форума-фестиваля "Москва 2030". О программе мероприятия в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в разных районах Москвы будут развернуты экспозиции, посвященные технологиям, градостроительству, экономике, транспорту, здоровью и многим другим темам. Гости форума смогут заняться стрит-артом и посетить показы российских и зарубежных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.