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02 августа, 07:30

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Собянин: более 35 тыс событий пройдет в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Собянин: более 35 тыс событий пройдет в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

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Узнать о достижениях и планах развития столицы жители города смогут на площадках форума-фестиваля "Москва 2030". О программе мероприятия в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в разных районах Москвы будут развернуты экспозиции, посвященные технологиям, градостроительству, экономике, транспорту, здоровью и многим другим темам. Гости форума смогут заняться стрит-артом и посетить показы российских и зарубежных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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