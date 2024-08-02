Новости часа: около 50 тысяч человек в этом году начнут переселение по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 тысяч москвичей начнут переезд в новое жилье по реновации в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Электробусы вышли на 28 городских маршрутов с начала года, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Ближайшей ночью у москвичей есть шанс увидеть полярное сияние, рассказал эксперт.

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