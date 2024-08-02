02 августа, 00:00Новости
Новости часа: около 50 тысяч человек в этом году начнут переселение по реновации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 50 тысяч москвичей начнут переезд в новое жилье по реновации в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.
Электробусы вышли на 28 городских маршрутов с начала года, сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Ближайшей ночью у москвичей есть шанс увидеть полярное сияние, рассказал эксперт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.