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Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

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Одно из главных событий года – Московский урбанистический форум – начал свою работу. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, это площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов.

Помимо деловой программы, горожан ждут культурные и спортивные мероприятия. А в Гостином дворе уделено особое внимание теме соцподдержки и здравоохранения – там проходит международный конгресс Urban Health.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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