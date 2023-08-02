Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

Одно из главных событий года – Московский урбанистический форум – начал свою работу. Как рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин, это площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов.

Помимо деловой программы, горожан ждут культурные и спортивные мероприятия. А в Гостином дворе уделено особое внимание теме соцподдержки и здравоохранения – там проходит международный конгресс Urban Health.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.