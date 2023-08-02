Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

В Москве начинается второй этап модернизации экстренной медицинской помощи. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Улучшение экстренной помощи – одна из главных задач модернизации московского здравоохранения. Как отметил мэр, первым этапом стало строительство шести флагманских центров крупнейших городских стационаров. Второй этап – трансформация приемных отделений городских стационаров.

В результате модернизации по новому стандарту будут вести около 85% случаев оказания экстренной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.