08:45Город
Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве
В Москве начинается второй этап модернизации экстренной медицинской помощи. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.
Улучшение экстренной помощи – одна из главных задач модернизации московского здравоохранения. Как отметил мэр, первым этапом стало строительство шести флагманских центров крупнейших городских стационаров. Второй этап – трансформация приемных отделений городских стационаров.
В результате модернизации по новому стандарту будут вести около 85% случаев оказания экстренной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.