Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

260 домов сдано в Москве по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. На данный момент в процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а больше 100 тысяч уже переехали в новые квартиры.

Реновация в столице идет уже шесть лет. Всего в программу включено 5 175 старых домов, а на их месте возводятся современные многоэтажки. Люди получают в них квартиры такой же площади, какой было их старое жилье, при этом новоселы имеют возможность докупить квадратные метры со скидкой 10%.

Всего в ходе реновации планируется переселить около миллиона человек. По словам мэра, на текущий момент в работе находится 231 новостройка. В этих домах получат квартиры более 150 тысяч москвичей.

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