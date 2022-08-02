Собянин: Лесопарк "Кусково" станет еще более притягательным после реабилитации

Лесопарк "Кусково" планируют восстановить в течение года. При этом большую часть работ обещают выполнить ко Дню города, сообщил Сергей Собянин.

"Кусково" станет местом притяжения столичных спортсменов. Там появятся веломаршруты с пунктами проката, беговые дорожки, зоны для воркаута и йоги. Для любителей семейного отдыха оборудуют беседки для пикника и детские площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

