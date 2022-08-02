Новости последнего часа: реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат до конца 2022 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат до конца 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минцифры РФ предлагает ужесточить правила аккредитации IT-компаний, сообщили в пресс-службе.

Еще один магазин H&M начал распродажу в Москве. Очевидцы сообщили об открытии в ТЦ "Европолис".