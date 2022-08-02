Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля

Правительство Москвы выделяет грант на проведение Московского кинофестиваля. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

44-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. По традиции церемонии открытия и закрытия состоятся в Московском театре мюзикла. Основными площадками для конкурсных показов станут кинотеатры "Художественный", "Иллюзион" и "Октябрь", а также другие кинозалы столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.