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02 июля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: участники московских ярмарок отправили на СВО более 250 тонн продукции

Собянин: участники московских ярмарок отправили на СВО более 250 тонн продукции

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Участники московских ярмарок отправили на СВО более 250 тонн продукции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. С самого начала специальной военной операции фермеры передают бойцам овощи и фрукты, выращенные своими руками.

Свой вклад в поддержку бойцов делают и артисты. По данным мэра, ими собрано свыше 165 тонн гуманитарной помощи. "Культбригада Москонцерта" организовала более тысячи выступлений творческих коллективов в новых регионах, а Симфонический оркестр "Русская филармония" регулярно выступает в госпиталях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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