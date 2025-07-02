Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

Воспитанники московских школ искусств завоевали около десяти тысяч международных наград за год, из них 280 – Гран-при. О том, как город помогает раскрывать таланты, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Сейчас в Москве работает целая сеть творческих образовательных учреждений – 153 школы искусств. В каждой из них свои традиции, однако действует единый стандарт комфорта и оснащения. В этих школах преподается более 40 направлений – от музыки и живописи до хореографии и театра. Общее число обучающихся достигает 100 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.