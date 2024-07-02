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Новости

Новости

02 июля, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июля

Собянин одобрил строительство делового центра у станции метро "Нагатинская"

Новости часа: Собянин одобрил строительство делового центра в ЮАО

Новости часа: Собянин сменил руководителей двух департаментов

Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

В Москве сменили руководителей двух департаментов

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Собянин освободил от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 специалистов стали лауреатами премии Москвы в области архитектуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура воздуха в Москве 2 июля достигла 32 градусов. Побит температурный рекорд, который держался с 1890 года, заявили синоптики.

Свыше 26 тысяч премиальных автомобилей эвакуировали в Москве с начала года за неправильную парковку, рассказали в АМПП.

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