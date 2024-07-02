Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 специалистов стали лауреатами премии Москвы в области архитектуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура воздуха в Москве 2 июля достигла 32 градусов. Побит температурный рекорд, который держался с 1890 года, заявили синоптики.

Свыше 26 тысяч премиальных автомобилей эвакуировали в Москве с начала года за неправильную парковку, рассказали в АМПП.

