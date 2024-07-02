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Новости

Новости

02 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин сменил руководителей двух департаментов

Новости часа: Собянин сменил руководителей двух департаментов

Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

В Москве сменили руководителей двух департаментов

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Собянин освободил от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики, Анатолия Гарбузова – руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.

Свыше 10 тысяч сдавших ЕГЭ в Москве хотят сделать это повторно, чтобы попробовать улучшить результат. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Рекорд 1890 года побит в Москве, температура 2 июля составила 32 градуса. Ранее максимальным показателем для этого дня был 31,9 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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