Новости часа: Собянин сменил руководителей двух департаментов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики, Анатолия Гарбузова – руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.

Свыше 10 тысяч сдавших ЕГЭ в Москве хотят сделать это повторно, чтобы попробовать улучшить результат. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Рекорд 1890 года побит в Москве, температура 2 июля составила 32 градуса. Ранее максимальным показателем для этого дня был 31,9 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

