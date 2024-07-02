Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году лауреатами премии стали 25 архитекторов – авторов 12 проектов в 11 номинациях. Об этом сообщил Сергей Собянин во время вручения премий в области архитектуры и градостроительства.

Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в клиниках Москвы, выписывают, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за жаркой погоды в Москве пассажирам городского транспорта бесплатно раздают питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

