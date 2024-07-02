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Новости

02 июля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

В Москве сменили руководителей двух департаментов

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Собянин освободил от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году лауреатами премии стали 25 архитекторов – авторов 12 проектов в 11 номинациях. Об этом сообщил Сергей Собянин во время вручения премий в области архитектуры и градостроительства.

Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в клиниках Москвы, выписывают, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за жаркой погоды в Москве пассажирам городского транспорта бесплатно раздают питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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