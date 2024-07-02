Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил премии в области градостроительства лучшим городским архитекторам.

Наиболее востребованными вакансиями в Москве стали торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, а также IT-сектор. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Воздух в столице прогрелся до турецких температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

