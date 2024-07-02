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Новости

02 июля, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Собянин освободил от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил премии в области градостроительства лучшим городским архитекторам.

Наиболее востребованными вакансиями в Москве стали торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, а также IT-сектор. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Воздух в столице прогрелся до турецких температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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