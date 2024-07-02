02 июля, 14:45Новости
Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 столичных театров. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Специалисты комплекса городского хозяйства 2 июля в Москве в течение дня три раза проведут аэрацию, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
На территории ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь новых поликлиник к 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.