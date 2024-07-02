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Новости

Новости

02 июля, 14:45

Новости

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Собянин: в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 столичных театров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты комплекса городского хозяйства 2 июля в Москве в течение дня три раза проведут аэрацию, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На территории ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь новых поликлиник к 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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