Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Об этом сообщил Сергей Собянин, поздравив Агентство креативных индустрий (АКИ) с четырехлетием.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Московские ярмарки выходного дня с начала 2024 года приняли свыше двух миллионов человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

