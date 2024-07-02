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Новости

02 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: Собянин представил результаты 4 лет работы Агентства креативных индустрий

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Собянин: в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Об этом сообщил Сергей Собянин, поздравив Агентство креативных индустрий (АКИ) с четырехлетием.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Московские ярмарки выходного дня с начала 2024 года приняли свыше двух миллионов человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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