02 июля, 13:00Новости
Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 30 столичных театров объединил проект "Золотая маска. Послесловие", сообщил Сергей Собянин.
В трех административных округах столицы на трех маршрутах начали работать еще 30 электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Оранжевый уровень опасности продлится в Москве до 4 июля из-за жары до 34 градусов, предупредили синоптики.