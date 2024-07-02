Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 30 столичных театров объединил проект "Золотая маска. Послесловие", сообщил Сергей Собянин.

В трех административных округах столицы на трех маршрутах начали работать еще 30 электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оранжевый уровень опасности продлится в Москве до 4 июля из-за жары до 34 градусов, предупредили синоптики.

