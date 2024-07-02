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Новости

02 июля, 13:00

Новости

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Собянин: в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

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Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице появится до сентября 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 30 столичных театров объединил проект "Золотая маска. Послесловие", сообщил Сергей Собянин.

В трех административных округах столицы на трех маршрутах начали работать еще 30 электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оранжевый уровень опасности продлится в Москве до 4 июля из-за жары до 34 градусов, предупредили синоптики.

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